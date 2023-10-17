Третій евакуаційний літак з українцями вилетів з Ізраїлю

16 жовтня з Ізраїлю вилетів вже третій евакуаційний борт з 74 громадянами України.

Про це повідомляє Громадське із посиланням на посольство України в Ізраїлі.

Рейс вилетів з аеропорту «Бен Гуріон» у Тель-Авіві о 22:38 за місцевим часом. Він прямує до столиці Румунії Бухареста.

Більшість пасажирів — це жінки та діти.

Під час першого евакуаційного рейсу, 14 жовтня, понад 200 громадян України вдалося вивезти до Румунії, переважно жінок і дітей. 16 жовтня з Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, серед яких 107 жінок і 23 дитини.

Зазначимо, що Україна серед іноземних держав має одну з найбільших кількостей постраждалих в Ізраїлі через напад ХАМАСу. Проте серед загиблих громадян виключно український паспорт мала тільки одна людина, розповів посол.

На сторінці посольства України в Ізраїлі повідомлялося, що станом на вечір 13 жовтня відомо про 11 загиблих. Однак у ЗМІ також вказували іншу кількість — 12. Ще 9 українців досі вважають зниклими безвісти.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”