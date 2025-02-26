У Білому домі попередили, що Україна буде «трохи незадоволеною» через угоду з рф

У Білому домі прямо не відповіли, чи змусять Москву піти на поступки для підписання мирної угоди, однак попередили, що незадоволеними залишаться обидві сторони.

Про це повідомляє УНІАН.

Під час брифінгу журналіст сказав прессекретарці Білого дому Керолайн Левітт, що досі представники адміністрації публічно не заявляли про хоча б одну поступку, на яку була б готова піти Москва. Він закликав запевнити громадськість, що переговорний процес не буде настільки одностороннім, як це здається Європі, а путін також буде змушений піти на певні поступки.

У відповідь Левітт сказала, що не збирається перераховувати поступки, які обговорюють президент і його команда.

«Думаю, президент знає, як домовитися краще, ніж будь-хто, хто коли-небудь обіймав посаду американського президента. А для того, щоб укласти угоду, потрібно запросити обидві сторони за стіл переговорів. І зазвичай, коли ви укладаєте хорошу угоду, обидві сторони залишають цей стіл трохи незадоволеними», – зазначила Левітт.

Також вона повторила слова Трампа про те, що підписання угоди про доступ до українських ресурсів є дуже важливим і він очікує, що президент України Володимир Зеленський зробить це.

«Це дозволить повернути американські податки, які фінансують національну оборону України, і це також чудово для українського народу, який пройшов через пекло цієї війни. Це створить довготривале економічне партнерство», – додала Левітт.

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