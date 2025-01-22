У Новому Орлеані вперше за 15 років випав сніг: внаслідок снігової бурі вже загинуло три людини

Зимовий шторм прийшов у США. Уже загинули три людини внаслідок безпрецедентної сніжної бурі, що обрушилася 21 січня на південь США. Буря накрила великі території Техасу, Луїзіани та Флориди.

Так, у Новий Орлеан уперше за 15 років завалило снігом, повідомляє Фокус із посиланням на Daily Mail.

Рідкісний шторм, який став причиною перших в історії попереджень про сніжну бурю в кількох округах узбережжя Мексиканської затоки, припав на період небезпечно низьких температур і приніс до 10 см опадів у Г’юстоні, майже 20 см навколо Нового Орлеана і в містах Флоридського півострова.

Повідомляється, що понад 36 000 людей залишилися без електрики через різке похолодання на півночі Флориди. Очікується, що температура в центральних штатах США опуститься 22 січня від -34 C до -46 C.

Національна метеорологічна служба заявила, що до кінця тижня температура поступово повернеться до норми.

Сніг, який зазвичай не зачіпає навіть північно-східні населені пункти, призвів до перекриття автомагістралей, призупинення майже всіх авіарейсів і скасування занять у школах для більш ніж мільйона учнів, які більше звикли до скасування занять через урагани, ніж до сніжних днів.

Пізніше у вівторок шторм обрушився на великі міста Техасу, принісши сніг і мокрий сніг в Остіні та Сан-Антоніо, а потім посилився на південному сході Техасу. Від переохолодження вже загинули три людини.

Снігом завалило пляжі у Флориді. Тож губернатор штату Рон Де Сантіс іронічно заявив: «Хочете вірте, хочете ні, але в штаті Флорида ми мобілізуємо снігоочисники».

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