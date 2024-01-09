У Південній Кореї заборонили розводити та вбивати собак для вживання їхнього м’яса в їжу

Після 2027 року за розведення і забій собак на м’ясо загрожуватиме до 3 років в’язниці.

Парламент Південної Кореї схвалив закон, що забороняє розводити та вбивати собак для вживання їх м’яса в їжу.

Як повідомляє УНІАН, законопроєкт ухвалили майже одноголосно: його підтримали 208 парламентаріїв, двоє утрималися від голосування, пише Reuters. Тепер документ має підписати президент Юн Сок Йоль.

Максимальне передбачене законом покарання для людини, яка забила собаку для їжі – три роки позбавлення волі й штраф 30 мільйонів корейських вон (близько 23 тисяч доларів), повідомляє CNN.

Тим, хто розводить собак для вживання в їжу або свідомо купує, перевозить, зберігає або продає їжу, приготовлену з собак, також загрожують штрафи й тюремні терміни.

Покарання за безпосередньо вживання собачого м’яса в їжу законопроєкт не передбачає, зазначає CNN.

Власникам ферм і ресторанів, а також іншим людям, пов’язаним з індустрією з продажу собачого м’яса, дадуть три роки на те, щоб закрити бізнес або змінити сферу діяльності.

За даними влади Південної Кореї, в країні налічується близько 1100 собачих ферм, на яких вирощується близько півмільйона собак. Фермери протестували проти законопроєкту: за їхніми оцінками, без роботи залишаться до мільйона осіб.

Жителі Південної Кореї в останні роки все частіше відмовляються від собачого м’яса.

За даними опитування Gallup Korea 2022 року, лише 8% респондентів їли м’ясо собак – проти 27% у 2015 році.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”