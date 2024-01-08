У Польщі трагічно загинула 46-річна українка: донька знайшла її у ванній

У Польщі в місті Освенцим у ванній кімнаті без ознак життя знайшли 46-річну громадянку України. Жінка отруїлася чадним газом.

Як повідомляє Фокус, про це пише польське видання wrzuc.info.

Інцидент стався о 18:20 7 січня в Освенцимі в малопольському воєводстві.

До поліції зателефонувала донька загиблої й повідомила, що знайшла непритомною свою матір у ванній кімнаті.

На місце події прибули правоохоронці. Жінку врятувати не вдалося.

Видимих ознак насильницької смерті на тілі померлої правоохоронці не виявили, але запідозрили, що вона могла отруїтися чадним газом від котла, який стояв у ванній кімнаті, тому викликали на місце події фахівців.

Перевірка підтвердила припущення про підвищений рівень чадного газу в оселі українців.

Поки що правоохоронці офіційну причину смерті українки не називали, оскільки й досі тривають слідчі дії.

Кажуть, що 46-річна українка стала першою жертвою чадного газу у Малопольському воєводстві у 2024 році.

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