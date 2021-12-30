Ученые раскрыли данные о COVID-штамме «Омикрон»

Ученые Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и Университета Претории заявили, что смертность от нового штамма коронавируса Омикрон на 75% меньше по сравнению с прошлыми волнами COVID. Об этом сообщает The Telegraph.

Исследователи наблюдали за пациентами, которые были госпитализированы в больницу в городе Цвани (провинция Гаутенг), которая была очагом вспышки нового штамма.

Как выяснилось, во время волны Омикрона умерли 4,5% больных, тогда как ранее смерть наблюдалась в 21,3% случаев.

По словам ученых, если такие же результаты исследований появятся и в других странах мира, то произойдет «полное разделение показателей заболеваемости и смертности», что приблизит к окончанию пандемии COVID-19.

Также ученые выяснили, что кислородной терапии требуют менее половины инфицированных новым штаммом, тогда как другие варианты коронавируса вызвали до 99,5% таких случаев.

Кроме того, зараженных Омикроном выписывали из больниц в среднем уже через четыре дня после госпитализации, а во время предыдущих волн этот показатель составлял 8,8 дня.

Источник: Корреспондент