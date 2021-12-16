В Британии зарегистрировали рекордное число заболевших за время эпидемии: почти 80 тысяч в сутки

В Британии 15 декабря сообщили о почти 80 тысячах заражений коронавирусом в сутки, что является самым высоким показателем за все время эпидемии, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Associated Press.

За сутки зарегистрировали 78 610 новых больных. Это на 16% больше, чем предыдущий британский максимум, зарегистрированный в январе 2021 года. Напомним, население страны – 67,2 млн. Почти 82% британцев в возрасте от 12 лет привиты от коронавируса двумя дозами.

Главный врач Англии Крис Витти отметил, что ситуация вероятно и дальше будет ухудшаться из-за совокупности факторов – стремительное распространение штамма «Омикрон», продолжающаяся циркуляция штамма «Дельта», который также заразнее предыдущих, и приближение праздничного периода.

Предполагается, что в Лондоне штамм «Омикрон» уже становится доминирующим.

«Есть вещи, которых мы (об «Омикроне») пока не знаем. Но то, что мы знаем, уже плохо, прежде всего – скорость, с которой он распространяется. Это абсолютно феноменальные темпы», – заявил Витти.

Он призвал людей быть осторожными на праздники и ограничивать контакты. «Боюсь, из-за «Омикрона» мы увидим рост количества госпитализаций, в том числе в реанимации… Насколько значителен будет этот рост – станет понятно вскоре после Рождества», – сказал главврач Британии.