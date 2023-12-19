В Ісландії почалося виверження вулкану: евакуйовано ціле місто

На південному заході Ісландії, на півострові Рейк’янес, після кількох тижнів сильних землетрусів почалося виверження вулкана.

Про це повідомляє BBC, пише Кореспондент.

З міста Гріндавік було евакуйовано близько чотирьох тисяч людей. Розташовані поряд із вулканом геотермальні курорти були закриті.

Зазначається, що виверження почалося північніше міста вчора пізно ввечері 18 грудня.

За даними метеорологічної служби Ісландії, довжина тріщини у вулкані становить близько 3,5 км, а лава витікає зі швидкістю від 100 до 200 кубічних метрів на секунду.

Регіон навколо столиці країни Рейк’явіка переживав зростання сейсмічної активності з кінця жовтня. Наприкінці осені ісландська влада почала будувати захисні мури для Гріндавіка.

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