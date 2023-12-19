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В Ісландії почалося виверження вулкану: евакуйовано ціле місто

Автор Геннадій Семенов
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На південному заході Ісландії, на півострові Рейк’янес, після кількох тижнів сильних землетрусів почалося виверження вулкана.

Про це повідомляє BBC, пише Кореспондент.

З міста Гріндавік було евакуйовано близько чотирьох тисяч людей. Розташовані поряд із вулканом геотермальні курорти були закриті.

В Ісландії почалося виверження вулкану: евакуйовано ціле місто 7
В Ісландії почалося виверження вулкану: евакуйовано ціле місто 9

Зазначається, що виверження почалося північніше міста вчора пізно ввечері 18 грудня.

За даними метеорологічної служби Ісландії, довжина тріщини у вулкані становить близько 3,5 км, а лава витікає зі швидкістю від 100 до 200 кубічних метрів на секунду.

Регіон навколо столиці країни Рейк’явіка переживав зростання сейсмічної активності з кінця жовтня. Наприкінці осені ісландська влада почала будувати захисні мури для Гріндавіка.

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