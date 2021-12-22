В Израиле будут делать четвертую прививку от COVID-19: кого вакцинируют

На фоне роста заболеваемости новым вариантом коронавируса «Омикрон» власти Израиля рекомендовали всем жителям страны в возрасте от 60 лет, а также медицинским работникам сделать четвертую прививку от коронавируса.

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет напомнил, что израильские граждане были первыми, кто получил третью дозу вакцины, передает Би-би-си.

«Мы также продолжаем быть пионерами в плане четвертой дозы», — заявил он.

Ревакцинацию четвертой дозой рекомендовано начать как можно скорее. «Нечего ждать, идите вакцинироваться», — написал в «Твиттере» министр здравоохранения страны Ницан Горовиц.

Четвертую дозу можно получить через четыре месяца после третьей прививки. Власти также приняли решение сократить промежуток между второй и третьей дозой с пяти до трех месяцев.

Бустерные дозы вакцины от коронавируса в Израиле начали вводить в июле этого года, а в октябре сделали их обязательными для населения.

Источник: УНИАН