Власний варіант угоди про корисні копалини запропонував Україні ЄС

У понеділок Євросоюз запропонував Україні власну угоду щодо «критично важливих матеріалів».

Як повідомляє Politico, єврокомісар з промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що представив альтернативну пропозицію українським чиновникам, пише УНІАН.

Вони зустрілися в Києві під час візиту Єврокомісії, присвячений до третьої річниці початку війни росії проти України.

За словами єврокомісара Сежурне, 21 із 30 критично важливих матеріалів, необхідних Європі, можуть бути надані Україною в рамках «взаємовигідного партнерства».

«Додаткова цінність Європи полягає в тому, що ми ніколи не попросимо угоди, яка не буде взаємовигідною», – сказав чиновник, натякаючи на Дональда Трампа.

Деталі європейської угоди поки що не відомі.

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