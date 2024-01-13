Вибори на Тайвані: переміг неприйнятний Китаю кандидат

На Тайвані більшість голосів на президентських виборах в суботу, 13 січня, здобуває чинний віцепрезидент Лай Чін-те, повідомляє Кореспондент.

Він представляє правлячу Демократичну прогресивну партію.

Лай заявляв, що Тайвань вже суверенна держава, тому оголошувати про його незалежність необов’язково. Цієї ж позиції дотримується чинна президентка Тайваню Цай Інвень, чиїм заступником був Лай.

Тому Китай неодноразово називав Лая «небезпечним сепаратистом» та відмовлявся від переговорів. Натомість сам політик заявляв, що бачить майбутні відносини з Китаєм Лай братськими, але планує й надалі зміцнювати оборону острова.

Нагадаємо, у разі збройного конфлікту Китаю з Тайванем збитки для світової економіки можуть становити 10 трлн доларів або 10% світового ВВП.

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