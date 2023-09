Wanted! Шанувальники The Beatles оголосили у розшук гітару Пола Маккартні

Група шанувальників гурту The Beatles оголосила в розшук бас-гітару, на якій колись грав Пол Маккартні. На цьому інструменті він виконував зокрема композиції Twist and Shout, Love Me Do і She Loves You.

Про це повідомляє видання Бабель із посиланням на CNN.

Музикант придбав цей електричний бас Höfner 500/1 у 1961 році в Гамбурзі приблизно за $37.

«Це бас, на якому Маккартні грав… у Гамбурзі в 1961 році, у клубі Cavern у Ліверпулі і на тих перших записах Abbey Road — він дав силу «бітломанії» та сформував звучання сучасного світу», — заявили учасники групи The Lost Bass Project, яка запустила пошуки.

Востаннє гітару бачили у 1969 році, коли The Beatles записували проєкт Get Back/Let It Be. Відтоді вона зникла.

До речі, гітари учасників The Beatles зникають уже не вперше. Так, у 1963 році зникла акустика Gibson J-160E, яка належала Джону Леннону. Її знайшли через 51 рік.

