72 года на сцене, сотни концертов и благодарных учеников. Первая в Украине женщина-дирижер празднует 90-летие

Телефон Алисы Видулиной не умолкает второй день, комната наполнена цветами и подарками, на столах многочисленные открытки и благодарности. В этом году знаменитая харьковчанка отмечает юбилей. Говорит, не любит официоза, поэтому праздновать решила в тесном кругу семьи и друзей.

С 90-летием. И я вот вчера торжественно надела, чтоб все знали сколько, вот вам и все кокетство.

Алиса Видулина - первая в Украине женщина-дирижер. Музыкой хотела заниматься с детства, пела в хоре, играла на разных инструментах - гармоника, фортепиано, ксилофон и другие. Но мечтала управлять симфоническим оркестром.

Дело в том, что для меня эпизодический инструмент, я не предполагала, что мне придется на нем играть. Моя профессия дерижировать - это моя жизнь, а это вынужденно, потому что я работала в оркестре народных инструментов и играла.

Любимому делу Видулина посвятила 72 года своей жизни, с теплом вспоминает учебу в Киеве, работу с лучшими мастерами искусства, многочисленные спектакли и свою педагогическую деятельность. Но отмечает, не раз сталкивалась с трудностями во время работы, к женщине-дирижеру требования часто были гораздо выше, чем к коллегам-мужчинам.

Алиса Видулина, дирижер:

Михаил Маркович Канерштейн, профессор Киевской консерватории, сказал: "Лялечка, нужно обязательно закончить юридический институт, потому что очень много терний и кропив на этом пути". я с этим сталкивалась, но отражать вот удары судьбы и особенно непдобропорядочных людей было довольно сложно, но нужно было учиться этому .

Только с годами, говорит знаменитая харьковчанка, поняла, что её любимая работа все же больше подходит мужчинам, и некоторые произведения женщине практически неподвластны, поэтому стать дирижером может только женщина, обладающая сильным характером.

Алиса Видулина, дирижер:

Женщине просто в силу её даже конституции - это трудоемкий процесс, я бы сказала. Это не только голову и руки, как многие считают, ах вы дирижируете, очень беззаботно показывают мне то, чему я посвятила свою жизнь. это всё и корпус и вообще все на свете.

Любовь к искусству Видулина передала и дочери Жанне, по образованию женщина - музыковед. Рассказывает, Алиса Константиновна стала для неё не только заботливой матерью, но и примером для подражания.

Жанна Комлева, дочь Алисы Видулиной:

Это колоссальный труд. Это колоссальное умение, способности и ответственность за то, что ты даешь. Дирижер во время спектакля задумался на секунду - спектакль стал. Артист или вокалист задумался, ах переврал немного, но это очень ответственное дело, я своей мамой очень горжусь.

Сейчас, рассказывает легендарная харьковчанка, она уже ушла на заслуженный отдых, посвящает время семьи и наблюдает за карьерой своих учеников. Видулина воспитала сотни студентов, которые сейчас работает и в Украине и за рубежом. Правда, признается, по сцене скучает.