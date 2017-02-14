 

Apple хочет избавить iPhone от механических кнопок

14 февраля 2017 г. 8:22
Источник: РБК-Украина
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Компания Apple запатентовала смартфон, лишенный механических кнопок, сообщает Macdigger. Так, в патентной заявке компании описывается технология производства деформируемого тактильного материала на основе квантового туннелирования для создания "умных" чехлов и других аксессуаров для iPhone.

С ее помощью компания планирует разработать футляры с сенсорными областями, благодаря чему исчезнет необходимость в механических клавишах. По всей площади чехла будет добавлено несколько сенсорных областей, которые используются для включения и выключения, регулировки громкости и других задач.

"Чехол определяет изменения электрических свойств и передает управляющие команды непосредственно на смартфон", - отмечает издание.

Кроме того, на боковые грани iPhone разработчики планируют переместить виртуальные кнопки клавиши регулировки громкости, функцию разблокировки, клавиши для управления воспроизведением и другие.

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