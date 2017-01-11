 

Apple планирует начать производство серверов в США

11 января 2017 г. 9:20
Источник: РБК-Украина
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Американская компания Apple планирует производить серверное оборудование на территории США, сообщает Business insider.

Компания ранее подала запрос в госорганы на открытие высокотехнологичного производства в городе Меса в Аризоне. Согласно документу Apple просит разрешить сборку готовых продуктов в специальной зоне, которая освободит компанию от таможенных сборов. Произведенную продукцию компания планирует использовать в своих дата-центрах на территории США.

Как отмечает издание, данный случай является одним из немногих, когда американские компании производят продукцию на территории страны. В то же время издание добавляет, что речь идет только о производстве для внутренних потребностей Apple, а не для конечных потребителей.

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