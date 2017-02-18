Facebook вводит возможность публикации вакансий

Социальная сеть Facebook вводит инструмент, который позволит работодателям размещать вакансии, сообщает Recode.

Вакансии смогут размещать компании у себя на страницах и у соискателей будет возможность там же заполнить и отослать заявку.

Кроме того, в Facebook рассчитывают, что потенциальные сотрудники и работодатели будут использовать мессенджер для ведения переговоров. Публикация вакансия будет бесплатной для работодателей, также соцсеть не будет устанавливать лимиты на количество опубликованных вакансий. Новая функция запущена на этой неделе, но пока только в США и Канаде.