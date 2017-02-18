 

Facebook вводит возможность публикации вакансий

18 февраля 2017 г. 9:12
Источник: РБК-Украина
15 просмотров

Социальная сеть Facebook вводит инструмент, который позволит работодателям размещать вакансии, сообщает Recode.

Вакансии смогут размещать компании у себя на страницах и у соискателей будет возможность там же заполнить и отослать заявку.

Кроме того, в Facebook рассчитывают, что потенциальные сотрудники и работодатели будут использовать мессенджер для ведения переговоров. Публикация вакансия будет бесплатной для работодателей, также соцсеть не будет устанавливать лимиты на количество опубликованных вакансий. Новая функция запущена на этой неделе, но пока только в США и Канаде.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.