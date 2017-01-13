Фельдман Экопарк посетило более 2 миллионов человек

Гостеприимство и возможность бесплатного общения с природой ежедневно привлекает сотни харьковчан, а также здесь организовывают специальные программы для детей-переселенцев и детей с особенными потребностями. Также в экопарке создан Центр психосоциальной реабилитации, Детская эколого-натуралистическая академия, ежегодно - турнир "1000 команд".

Владимир Андрющенко, зам. директора Фельдман Экопарк

Среди проектов Экопарка, ставших визитной карточкой, я бы хотел отметить службу спасения домашних и диких животных. Дом нашли 1000 животных. Подчеркиваю, спасением диких животных занимается только наша организация в Украине.

Сегодня коллекция Фельдман Экопарк насчитывает более 2 тысяч животных 200 видов.

Владимир Андрющенко, зам. директора Фельдман Экопарк

Мы делаем все это для жителей города, области и для всех украинцев. Это абсолютно благотворительный и бескорыстный проект

Фельдман Экопарк должен стать визитной карточкой не только Харькова, но и Украины, говорят его сотрудники. Тем более, что иностранными организациями Экопарк оценен настолько высоко, что стал кандидатом в члены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.