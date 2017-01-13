 

Фельдман Экопарк посетило более 2 миллионов человек

13 января 2017 г. 18:35
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Гостеприимство и возможность бесплатного общения с природой ежедневно привлекает сотни харьковчан, а также здесь организовывают специальные программы для детей-переселенцев и детей с особенными потребностями. Также в экопарке создан Центр психосоциальной реабилитации, Детская эколого-натуралистическая академия, ежегодно - турнир "1000 команд".

 

Владимир Андрющенко, зам. директора Фельдман Экопарк

 

Среди проектов Экопарка, ставших визитной карточкой, я бы хотел отметить службу спасения домашних и диких животных. Дом нашли 1000 животных. Подчеркиваю, спасением диких животных занимается только наша организация в Украине.

 

Сегодня коллекция Фельдман Экопарк насчитывает более 2 тысяч животных 200 видов.

 

Владимир Андрющенко, зам. директора Фельдман Экопарк

 

Мы делаем  все это для жителей города, области и для всех украинцев. Это абсолютно благотворительный и бескорыстный проект

 

Фельдман Экопарк должен стать визитной карточкой не только Харькова, но и Украины, говорят его сотрудники. Тем более, что иностранными организациями Экопарк оценен настолько высоко, что стал кандидатом в члены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Видео: 

Фельдман Экопарк посетило более 2 миллионов человек - 13.01.2017

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