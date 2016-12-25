Firefox может прекратить поддержку Windows XP и Vista в 2017 году

Компания Mozilla может в следующем году прекратить поддержку Windows XP и Vista. В своем блоге разработчики заявили, что продолжат выпускать совместимые версии браузера Firefox до сентября 2017 года, после чего озвучат свое решение о дальнейших обновлениях.

"Firefox остается одним из немногочисленных браузеров, которые продолжают поддерживать Windows XP и Vista, и мы планируем выпускать патчи безопасности по меньшей мере до сентября 2017 года. Пользователям не придется совершать дополнительные действия для получения обновлений. В середине 2017 года мы узнаем, сколько пользователей хранят верность Windows XP и Vista, после чего сообщим финальную дату окончания поддержки этих систем", говорится в сообщении.

Из этого сообщения можно сделать вывод, что если число пользователей данных операционных систем достигнет определенной отметки, разработчики могут принять решение о дальнейшей их поддержке.

