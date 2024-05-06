Україна

Окупанти завдали чотирьох авіаударів по селищу Золочів на Харківщині: троє постраждалих

Автор Галина Шподарева
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6 травня близько 2:30 авіацією ворога було здійснено чотири удари по селищу Золочів Богодухівського району. 

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

У жінки 1964 р. н. – осколкові поранення та контузія, також постраждали двоє поліцейських.

Окупанти завдали чотирьох авіаударів по селищу Золочів на Харківщині: троє постраждалих 5

Значно пошкоджено будівлі дитячо-юнацької спортивної школи, селищна рада, будинок дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суд, близько 10 приватних будинків.

Прямим влучанням знищено котельну ДЮСШ та два приватні будинки.

Окупанти завдали чотирьох авіаударів по селищу Золочів на Харківщині: троє постраждалих 7
  • Окупанти завдали чотирьох авіаударів по селищу Золочів на Харківщині: троє постраждалих 9
  • Окупанти завдали чотирьох авіаударів по селищу Золочів на Харківщині: троє постраждалих 11
  • Окупанти завдали чотирьох авіаударів по селищу Золочів на Харківщині: троє постраждалих 13
  • Окупанти завдали чотирьох авіаударів по селищу Золочів на Харківщині: троє постраждалих 15

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