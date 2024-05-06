Окупанти завдали чотирьох авіаударів по селищу Золочів на Харківщині: троє постраждалих

6 травня близько 2:30 авіацією ворога було здійснено чотири удари по селищу Золочів Богодухівського району.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

У жінки 1964 р. н. – осколкові поранення та контузія, також постраждали двоє поліцейських.

Значно пошкоджено будівлі дитячо-юнацької спортивної школи, селищна рада, будинок дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суд, близько 10 приватних будинків.

Прямим влучанням знищено котельну ДЮСШ та два приватні будинки.









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