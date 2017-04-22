Как в Харькове самую красивую девушку выбирали

21 апреля во Дворце студентов НЮУ им. Ярослава Мудрого состоялся финал конкурса красоты «Miss Kharkov UA 2017».

За корону боролись 23 претендентки - девушки от 16 до 25 лет, прошедшие в финал после отборочных туров среди тысяч конкурсанток.

Команда жюри состоящая из деятелей культуры и искусства, политиков, спортсменов, представителей медиа элиты, победительницы конкурса «MissUkraine 2016» и возглавляемая директором национального комитета«Miss Ukraine» Ириной Капаницей определилась с выбором трех фавориток.

Так, второй вице-мисс стала девушка под номером восемь - Анна Рудичева, а первой вице-мисс жюри избрало красавицу под номером семнадцать - Елизавету Гунченко. Обладательницей титула Miss Kharkov UA 2017 и победителем стала участница под номером семь - Владислава Онипко. Теперь двадцатилетней студентке харьковского политеха предстоит представить наш город на всеукраинском конкурсе красоты.