 

Маккартни подал в суд на Sony Music из-за прав на 250 песен

19 января 2017 г. 11:07
Источник: УНИАН
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Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, музыкант претендует на 250 композиций, размещенные в каталоге компании. Sony Music назвала иск «ненужным и преждевременным», пишет Reuters.

О том, что Маккартни решил восстановить права на написанные в соавторстве с Джоном Ленноном композиции, стало известно в марте 2016 года. Тогда музыкант подал запрос в Бюро авторского права США с просьбой вернуть ему 32 песни. В ведомстве заявили, что, согласно законодательству, истребовать свои права Маккартни может спустя 56 лет после первой публикации – в 2018 году.

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