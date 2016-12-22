 

Nokia и Apple подали встречные иски о нарушении патентов на технологии

22 декабря 2016 г. 15:16
Источник: Зеркало недели
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Apple Inc. и Nokia Corp. на этой неделе подали встречные иски в суды США и Германии о нарушении патентных прав на технологии, которые используются в iPhone и других продуктах Apple. Как сообщает The Wall Street Journal, патентное разбирательство станет уже вторым за последние семь лет.

В 2011 году компании уже урегулировали патентный спор, тогда Apple согласилась выплачивать роялти за использование некоторых патентов Nokia. Теперь же Apple подала иск в калифорнийский суд, утверждая, что  Nokia исключила некоторые патенты из соглашения и передала их сторонним лицам "с целью взыскать избыточные роялти" у Apple. Она попросила суд взыскать с Nokia убытки и подтвердить нарушение договора со стороны Nokia.

Nokia же подала иск в суды Германии и США, утверждая, что продукция Apple нарушает 32 патента Nokia - от дисплеев и антенн до кодирования видео.  Глава патентного бизнеса Nokia Илькка Рахнасто написал, что компания несколько лет пыталась согласовать с Apple возможности законного использования этих 32 патентов, прежде чем обратиться в суд.

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