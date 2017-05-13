От физика до настройщика органа. В Харьковской филармонии работает представитель одной из редких профессий

Вот эти полки были все пустые, на них лежал один молоток. Это символический акт передачи инструмента - настройщику, который будет его потом обслуживать.

Дмитрий Толмачев готов часами рассказывать о своем везении - не всем настройщикам органа приходится участвовать в процессе строительства инструмента и впитывать в этот момент бесценные знания. Харьковского красавца, самый большой орган Украины, он успел изучить практически от А до Я. На рабочем месте Дмитрия - огромное количество специальных приспособлений для настройки и прочистки труб, проверки пружин, измерения давления.

Дмитрий Толмачев, настройщик органа:

Вот этот инструмент - петля для измерения давления, монометр, к нему присоединяется линейка и разница в миллиметрах водяного столба, мы меряем давление в определенных точках.

Сама настройка органа, рассказывает мастер, выполняется по мере необходимости, когда появляются неисправности. Плановую проверку Дмитрий проводит через день, но ежедневно следит за параметрами климата, поддержкой давления, а также за исправной работой электронной системы. В своей работе настройщик объединил сразу два своих увлечения - у мужчины не только музыкальное образование, он еще и дипломированный физик.

Дмитрий Толмачев, настройщик органа:

Когда я стал работать органным мастером, то эти две специальности объединились в одну, поскольку орган является и сложным физическим прибором, содержащим элементы акустики, пневматики, механики, электроники и одновременно музыкальным инструментом, который позволяет высокохудожественно интерпритировать произведения.

В Украине - профессия "настройщик органа" достаточно редкая, подчеркивает мастер, в Харькове он всего один. Дмитрий Толмачев рассказывает, мастеру по настройке необходим идеальный музыкальный слух, чтобы улавливать малейшую неисправность во время звучания труб органа. Во время работы часто советуется с органистом. Станислав Калинин говорит, пока привыкает к новому инструменту, прислушивается как на нем звучит то или иное произведение.

Станислав Калинин, органист:

Сейчас вот этот красавец, вот этот новый орган - мой новый член семьи. С ним мы начинаем общую совместную жизнь, он еще совсем молодой, ему только вот 18 мая полгода всего, для инструмента это очень немного.

На совсем недавно построенном органе Харьковской филармонии Калинин успел сыграть уже 7 концертных программ, но все еще продолжает изучать его звучание. На протяжении 14 лет говорит музыкант, для него был родным инструмент, установленный в Успенском соборе, новый - более мощный.