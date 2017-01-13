Стаю обезьян потрясла смерть подобного им робота-шпиона

Телеканал BBC One снимает цикл документальных фильмов о дикой природе Spy in the Wild.

Специально для фильма были разработаны роботизированные модели животных с встроенными камерами, чтобы получить уникальную картину жизни внутри стаи. Канал работал над сериалом последние три года.

В одном из фильмов робота-шпиона поместили к обезьянам-лангурам, обитающим в Индии. Модель маленькой обезьяны должна была помочь понять, как в группе лангуров распределяются обязанности по уходу за детенышами. Однако робот случайно упал со скалы и сломался. Обезьяны, которые приняли модель за своего детеныша, собрались вокруг нее и начали утешать друг друга.

Соответствующее видео телеканал опубликовал на своем канале в YouTube.