Творчество в массы: В Харькове стартовал фестиваль уличного искусства с иллюзионистами и живыми скульптурами

Ви знаєте, доволі складно завжди пояснити що буде словами, якщо це видається в дійстві, ви прийдіть подивіться, побачите самі

Сумчанин Дмитрий Буйвал заканчивает последние приготовления своих учеников для фестиваля уличной культуры. В прошлом году Дмитрий сам занял второе место, надеется, что в этом году его ученикам удастся получить гран-при в жанре живой скульптуры. В этнической композиции Денис Чернущенко будет исполнять одну из двух ролей, ему предстоит изобразить украинца в паре с его супругой.

Денис Чернущенко, живая скульптура

Наша композиция называется "Один день из жизни украинцев", то есть мы показываем украинцев где-то 17-18 века, их жизнь

Но не все артисты выступают в жанре живых скульптур, Александр из Днепра наоборот, рассчитывает на динамичность и ловкость рук - он иллюзионист, а значит - должен завлекать зрителя харизмой и мастерством. Среди его реквизита не магические шары и карты таро, вместо них мастер иллюзий использует привычные вещи.

Александр Мефисто, иллюзионист

Это карты, спонжики, монетки, веревки, фотографии, спички. Все что есть у обычных людей, я некоторые предметы во время представления, я беру специально у зрителя, потому что это вызывает более яркие эмоции, когда показывается фокус именно с их предметом.

Более пятнадцати участников уже вступили в борьбу за первые места в двух номинациях - статической и динамической. Они борются за призовой фонд в восемьдесят тысяч гривен. Член жюри говорит, что для нее главное в композиции - фантазия автора и умение ее использовать.

Мария Бораковская, член жюри

Критерии простые - это внешняя зрелищность образа, это умение преподнести свой образ, как актер работает с публикой ну и для меня очень важная составляющая - это внутренняя наполненность артиста

А организаторы уверяют, что на этом фестивале зрители получают возможность насладиться искусством, а актеры - могут получить новый опыт и завести нужные знакомства.

Алина Ханбабаева, организатор фестиваля

Артисты из разных городов и уже даже из разных стран приезжают сюда, они общаются, знакомятся, у них появляются совместные проекты, они ездят друг к другу в гости, они отправляются в туры по Украине, они отправляются за границу

Люди в необычных образах нравятся зрителям, некоторые специально приехали в торговый центр, чтобы познакомиться с уличным искусством.

Юлия Варламова, бухгалтер

Очень интересно и костюмы потрясающие и вот как это все люди выдерживают вот эти позы, замирания, ну интересно

Анна Азарова, служащая

Фестиваль на самом деле очень интересный, я вообще впервые на этом фестивале, но думаю будет очень интересно, ну привлекает искусство

Познакомиться с уличным искусством можно будет в торговом центре "Дафи" до двадцать девятого января, потом артисты отправятся в Днепр, где в марте будут подведены итоги фестиваля и награждены победители.