 

Ученые определили возраст самого яркого региона Цереры

09 марта 2017 г. 17:03
Источник: Зеркало недели
14 просмотров

Исследователи миссии Dawn установили, что центральная яркая область кратера Оккатор на Церере на 30 миллионов лет младше, чем кратер, в котором она располагается, сообщается на сайте NASA.

С помощью двух инструментов, которые располагаются на аппарат Dawn, исследователи установили, что возраст самой яркой области карликовой планеты составляет всего около четырех миллионов лет. Новые исследования подтверждают также предположение о том, что купол кратера Оккатор сформировался за длительный период, а не в следствие одного события.

По мнению ученых, отправной точкой его образования стало ударное влияние, в результате которого появился сам кратер, а соленая жидкость поднялась ближе к поверхности. Позже яркий материал образовал купол кратера, который можно наблюдать на поверхности Цереры на данный момент.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.