Ученые определили возраст самого яркого региона Цереры

Исследователи миссии Dawn установили, что центральная яркая область кратера Оккатор на Церере на 30 миллионов лет младше, чем кратер, в котором она располагается, сообщается на сайте NASA.

С помощью двух инструментов, которые располагаются на аппарат Dawn, исследователи установили, что возраст самой яркой области карликовой планеты составляет всего около четырех миллионов лет. Новые исследования подтверждают также предположение о том, что купол кратера Оккатор сформировался за длительный период, а не в следствие одного события.

По мнению ученых, отправной точкой его образования стало ударное влияние, в результате которого появился сам кратер, а соленая жидкость поднялась ближе к поверхности. Позже яркий материал образовал купол кратера, который можно наблюдать на поверхности Цереры на данный момент.