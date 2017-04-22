Ученые представили первые результаты поиска внеземной жизни

Команда международного проекта Breakthrough Listen проанализировала несколько петабайт данных, среди которых исследователи обнаружили 11 событий, которые могут быть вероятными проявлениями деятельности внеземных цивилизаций.

Проанализированная информация была получена с помощью наземных телескопов GBT (Green Bank Radio Telescope, США), Lick Observatory's Automated Planet Finder (США) и Parkes Radio Telescope (Австралия). Анализ данных осуществлен участниками проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, США).

Как отмечают участники проекта, искусственные сигналы отличаются от естественных такими особенностями излучения, как узкая полоса пропускания, нерегулярные спектральные закономерности поведения, пульсация или модуляция, а также наличием широкополосных спектров с необычными характеристиками. Разработанные учеными алгоритмы позволяют различать земной (в том числе от искусственных спутников планеты) и внеземной сигналы и отследить в последнем случае его положение на небесной сфере.

По мнению ученых, маловероятно, что какие-то из 11 обнаруженных сигналов являются свидетельством существования инопланетных цивилизаций, но это не исключено.