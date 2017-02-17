 

Ученые рассказали о наиболее вероятной причине гибели цивилизации ацтеков

17 февраля 2017 г. 17:23
Источник: Зеркало недели
1 просмотр

Ученые заявили о том, что гибель цивилизации ацтеков была связана с прибытием на континент европейцев. Вместе с тем, по мнению ученых, причиной гибели великой цивилизации стали не военные действия, а бактерии, которые вызывают сальмонеллез, завезенные из Европы.

Выводы ученых были опубликованы на сайте bioRxiv. Испанцы завезли на континент бактерию  Salmonella enterica, ДНК которой была выявлена в желудке одного из местных жителей, который погиб во время эпидемии 1540-х годов. Кроме того, исследователи проанализировали ДНК с зубов 29 ацтеков и в 25 случаях обнаружили связь с бактерией. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что именно сальмонеллез стал причиной исчезновения цивилизации ацтеков. Всего же от заболевания скончалось около 80% населения ацтеков.

Стоит отметить, что на момент прибытия на территорию современной Мексики конкистадора Эрнандо Кортеса ацтекская цивилизация включала в себя 25 миллионов человек.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.