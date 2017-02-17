Ученые рассказали о наиболее вероятной причине гибели цивилизации ацтеков

Ученые заявили о том, что гибель цивилизации ацтеков была связана с прибытием на континент европейцев. Вместе с тем, по мнению ученых, причиной гибели великой цивилизации стали не военные действия, а бактерии, которые вызывают сальмонеллез, завезенные из Европы.

Выводы ученых были опубликованы на сайте bioRxiv. Испанцы завезли на континент бактерию Salmonella enterica, ДНК которой была выявлена в желудке одного из местных жителей, который погиб во время эпидемии 1540-х годов. Кроме того, исследователи проанализировали ДНК с зубов 29 ацтеков и в 25 случаях обнаружили связь с бактерией. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что именно сальмонеллез стал причиной исчезновения цивилизации ацтеков. Всего же от заболевания скончалось около 80% населения ацтеков.

Стоит отметить, что на момент прибытия на территорию современной Мексики конкистадора Эрнандо Кортеса ацтекская цивилизация включала в себя 25 миллионов человек.