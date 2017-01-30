 

Ученые смоделировали образование воды в недрах Земли

30 января 2017 г. 13:33
Источник: Зеркало недели
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Ученые заявили о том, что в недрах Земли могут происходить реакции, которые завершают процесс формирования воды, а вода, которая появляется в результате – вызывать мощные землетрясения. Выводы исследователей готовятся к публикации в журнале Earth and Planetary Science Letters.

В ходе исследования ученые провели компьютерное моделирование реакций между силикатами кварца (оксидом кремния) и водородом, которые превращаются в моносилан (гидрид кремния), высвобождая кислород в форме воды. Впервые о возможности протекания подобной реакции в мантии заявили японские ученые в 2014 году. В новой же работе исследователи смоделировали ее ход в условиях, которые существуют на разной глубине, от 40 до 400 км ниже поверхности Земли (при температуре выше 1000 °C и давлении в десятки тысяч атмосфер).

Ученые показали, что водород – газ, состоящий из самых мелких молекул, – может просачиваться сквозь слои кварцевого силиката. Однако после того, как он перешел здесь в воду, образовавшиеся молекулы уже не могут двигаться так свободно и оказываются в "кварцевой ловушке". Под огромным давлением, достигающим 200 тысяч атмосфер, эта вода может разрушать породу и вызывать толчки глубоких землетрясений.

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