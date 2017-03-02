"Умные" игрушки "слили" личные данные 800 тысяч пользователей

Исследователь с области безопасности Трой Хант заявил о том, что ему удалось получить доступ к личной информации 800 тысяч пользователей и двум миллионам сообщений владельцев "умных" мягких игрушек CloudPets.

Такие игрушки выпускает компания Spiral Toys. Игрушки позволяют родителям обмениваться голосовыми сообщениями с детьми через встроенные динамики и микрофоны, а также мобильное приложение для смартфонов. Начиная с Рождества прошлого года и до первой недели января этого года компания Spiral Toys никак не защищала базу данных с пользовательскими сообщениями и личными данными. Это позволило Ханту получить доступ к адресам электронной почты и паролям сотен пользователей.

Известно, что кроме Ханта получить доступ к этой информации удалось еще одному эксперту и то, что информация могла попасть в руки злоумышленников. Это значит, что хакеры могли узнать имена, адреса проживания и другую важную информацию пользователей.

Компания Spiral Toys никак не комментирует данную информацию и пока не делала никаких официальных заявлений. Более того, первая попытка взлома данных была выявлена еще два месяца назад, но производитель игрушек никак не отреагировал и не проинформировал пользователей о потенциальной угрозе.