 

В южном полушарии - солнечное затмение

26 февраля 2017 г. 18:20
Источник: Укринформ
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В это время жители Чили, Аргентины и других стран южного полушария нашей планеты могут видеть солнечное затмение.

Оно началось в 16:53 по киевскому времени, но на территории Южной Америки.

Пик затмения придется на точку с координатами 34,7 ю.ш. 31,2 из.д., продолжительность затмения – 44 секунды, ширина тени Луны на поверхности Земли – 31 км.

При кольцевидном затмении можно увидеть, как Луна проходит по диску Солнца, но, поскольку спутник Земли меньше солнца в диаметре, он не может скрыть его полностью. В максимальной фазе затмения Солнце закрывается Луной, но вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска.

Это затмение станет первым в 2017 году.

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