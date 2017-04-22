АМКУ поручил принудительно взыскать с "Газпрома" ₴172 млрд

22 апреля 2017 г. 11:24
Источник: Левый берег
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Антимонопольный комитет Украины принял необходимые меры для принудительного взыскания с ПАО "Газпром" штрафа и пени в размере 172 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Антимонопольный комитет после получения приказа направил его вместе с заявлением об открытии исполнительного производства письмом от 11 апреля 2017 года в отдел принудительного исполнения решений Департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 января 2016 АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Уведомление об уплате штрафа было направлено 4 марта 2016 года, соответственно "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года.

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