 

Bloomberg: гривня станет самой стабильной валютой мира в 2017 году

19 января 2017 г. 17:48
Источник: УНИАН
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Волатильность гривны в 2017 году будет незначительной и украинская валюта будет самой стабильной в мире. Об этом говорится в обзоре аналитиков Bloomberg.

Согласно их подсчетам, инфляция в Украине в 2017 году будет колебаться в пределах 10%, что является одним из главных факторов риска для экономики страны. Аналитики рейтингового агентства считают, что коэффициент риска для Украины в 2017 году составит 21,5%, поскольку прогнозируемый уровень инфляции превышает заложенный в государственный бюджет на 2%.

Однако, среди стран, по которым делался прогноз, Украина занимает далеко не первое место. Так, прогнозируемый уровень инфляции в Гане составляет 11,8%, Нигерии - 12,6%, Египте – 17,4%, Аргентине – 23,7%. Ну и лидирует по уровню сокращения потребительской способности населения Венесуэла с прогнозируемым уровнем инфляции в 403,5%. Самой стабильной страной по росту цен будет Швейцария. Ожидаемый в 2017 году уровень инфляции в этом государстве составит 0,3%.

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