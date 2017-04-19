 

Депутаты выделили деньги на бегемотов, спортшколы и ЖКХ

19 апреля 2017 г. 18:06
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Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, бюджету города Харькова предусматривается субвенция в размере 15,8 млн грн на возмещение стоимости лекарственных средств на лечение больных города Харькова, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа и бронхиальной астмой.

На текущий и капитальный ремонт школ, детских дошкольных учреждений выделено 38 млн грн, на капитальный ремонт спортивных площадок - 11 млн грн.

На проведение неотложных работ по капитальному ремонту учреждений здравоохранения запланировано 13,2 млн грн, текущий ремонт помещений для бегемотов и конюшен в Харьковском зоопарке - 1,5 млн грн, приобретение медикаментов и возмещение расходов по бесплатному отпуску лекарственных препаратов - 7,5 млн грн.

Расходы на текущий и капитальный ремонт жилого фонда увеличены на 93,5 млн грн.

Как сообщила Татьяна Таукешева, на текущий ремонт улично-дорожной сети предусмотрено 30 млн грн, капитальный ремонт и реконструкцию трамвайных путей и переездов - 31,8 млн грн, реконструкцию светофорных объектов - 17,5 млн грн.

Расходы на приобретение автомобилей специального назначения коммунальным предприятиям были увеличены на 100 млн грн, а на реконструкцию зданий под центры предоставления социальных и административных услуг предусмотрен 51 млн грн.

Увеличение расходов на предоставление льготного долгосрочного кредита на приобретение жилья участникам боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции, и молодым семьям составляет 10,3 млн грн, на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий - 1,5 млн грн.

На приобретение намогильных сооружений погибшим участникам антитеррористической операции запланировано 1,5 млн грн.

На возмещение расходов по предоставлению транспортной социальной услуги «Инватакси» для инвалидов I и II групп с поражением опорно-двигательного аппарата дополнительно выделен 1 млн грн.

Кроме того, предусмотрена субвенция государственному (1,1 млн грн) и областному (135,2 тыс. грн) бюджетам на укрепление материально- технической базы учреждений и изготовление бланков удостоверений родителей и детей из многодетных семей.

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