 

Финкомитет рекомендует Раде усовершенствовать порядок эмиссии ценных бумаг

15 февраля 2017 г. 12:26
Источник: РБК-Украина
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Комитет парламента по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу проект закона №5592 "О ​​внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно раскрытия информации на фондовом рынке и совершенствования порядка эмиссии ценных бумаг и расширение возможностей для привлечения капитала)". Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Законопроектом предлагается усовершенствовать порядок эмиссии ценных бумаг, систему раскрытия информации на фондовом рынке, корпоративное управление в акционерных обществах, создать многостороннюю торговую систему для распространения информации о спросе и предложении на финансовые инструменты и упорядочить деятельность по оказанию информационных услуг на фондовом рынке.

Отмечается, что целью этих изменений является повышение прозрачности фондового рынка и уровня корпоративного управления в акционерных обществах в соответствии с европейскими практиками и стандартами, что будет способствовать защите прав инвесторов и расширению возможностей для привлечения капитала.

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