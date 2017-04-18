 

Гонтарева отбыла в США на собрание МВФ и Всемирного банка

18 апреля 2017 г. 14:40
Источник: Левый берег
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Глава Национального банка Валерия Гонтарева отбыла в Вашингтон для участия в ежегодном весеннем собрании Международного валютного фонда и группы Всемирного банка.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В состав официальной делегации также вошли министр финансов Александр Данилюк и заместители главы Нацбанка Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

Гонтарева примет участие в официальной программе мероприятий весеннего собрания и проведет ряд рабочих встреч с ведущими политиками, финансистами и экономистами мира, в частности - первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном, президентом группы Всемирного банка Джимом Кимом, вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, исполнительными директорами МВФ и Всемирного банка Энтони Делануа и Фрэнком Хеемскерком, президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти, а также руководителями ряда центральных банков.

Как известно, Гонтарева занимает должность управляющего от Украины в МВФ.

Напомним, в понедельник, 10 апреля, Гонтарева сообщила, что подала президенту заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов сообщил, что Гонтарева продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового руководителя НБУ.

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