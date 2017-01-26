 

Гонтарева ожидает, что МВФ выделит очередной транш Украине в ближайшее время

26 января 2017 г. 16:15
Источник: 112.UA
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Глава НБУ Валерия Гонтарева ожидает, что МВФ в ближайшее время подпишет меморандум о возобновлении сотрудничества с Украиной. Об этом глава НБУ заявила во время брифинга.

По ее словам, технические детали сейчас дорабатываются в правительстве, и, по ее ожиданиям, уже в ближайшее время будет возобновлено сотрудничество с МВФ. По ее словам, она не видит проблем, которые могли бы помешать МВФ выделить Украине очередной транш, и он может быть выделен в ближайшее время.

"Я не вижу никаких предпосылок, дополнительных условий, которые не дали бы нам возможность получить следующий транш. В Кабмине еще дорабатывают технические детали, поэтому я считаю, что очень скоро подпишем меморандум, и МВФ огласит дату заседания совета директоров... У меня нет сомнений, что это решение будет поддержано", – сказала Гонтарева.

Пресс-служба регулятора в то же время сообщает, что получение запланированных траншей по программе сотрудничества Украины с МФВ позволит увеличить международные резервы на конец 2017 года до 21,3 млрд долл. и на конец 2018 года - до 27,1 млрд долл.

"Дальнейшее накопление резервов остается важной задачей для Национального банка и правительства, учитывая высокие объемы внешних платежей по государственному долгу с 2019 года", - сказано в сообщении

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