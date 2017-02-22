Госдума России проголосовала за законопроект о запрете денежных переводов в Украину

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22 февраля 2017 г. 16:56
Источник: Новое Время
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Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий денежные переводы с территории России на территорию Украины и других государств, осуществляемые с помощью иностранных платежных систем.

Законопроект О внесении изменений в закон О национальной платежной системе был подготовлен и внесен в Госдуму депутатом фракции Единая Россия Владиславом Резником.

Документ направлен "на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины", отмечает автор документа в пояснительной записке.

Если законопроект будет принят в трех чтениях, он вступит в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, что в октябре 2016-го Украина ограничила деятельность ряда российских платежных систем.

Под запрет попали российские платежные системы, в том числе Золотая Корона и Юнистрим.

"Установление данного запрета привело к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ноябре 2016-го депутат фракции Единая Россия Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, который может ограничить денежные переводы с территории России на территорию Украины, осуществляемые с помощью иностранных платежных систем.

Позже Минэкономразвития РФ поддержало данный законопроект.

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