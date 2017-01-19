 

Крупный бизнес Харькова погасил 37 млн грн задолженности по налогу на доходы физических лиц

19 января 2017 г. 11:58
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В Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС напомнили, что Законом Украины «О Государственном бюджете на 2017 год» предусмотрено увеличение уровня минимальной зарплаты до 3200 гривен с 1 января 2017 года,  а минимальный прожиточный уровень составит 1544 гривны.

При этом бизнес призывают обеспечить выплату своим работникам заработной платы на уровне не меньше минимальной в 3,2 тысячи гривен и предостерегают работодателей от злоупотреблений (оформление работника на полставки, на неполный рабочий день).

Так на предприятиях Харьковского управления Офиса в течение 2016 г. было выплачено сотрудникам 111,4 млн. грн. в счет погашения задолженности по заработной плате. В местный бюджет было уплачено более 37,0 млн. грн. в счет погашения задолженности по налогу на доходы физических лиц, а также погашено 21,3 млн. грн. задолженности по единому взносу перед системой общеобязательного государственного социального страхования.

В ведомстве, также, напомнили, что в соответствии с изменениями, внесенными в законодательство, предприниматели должны будут платить штраф в размере до трех минимальных зарплат в случаях недопущения инспекторов Государственной службы по вопросам труда к проверке, кроме случая, когда темой проверки является неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат "в конверте".

А в случае недопущения госинспектора труда к проверке, если она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты "в конверте"), работодатели будут оштрафованы в размере 100 минимальных зарплат (с 1 января 2017 года это 320 тысяч гривен).

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