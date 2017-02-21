Крупный бизнес Харьковщины увеличил поступления в местный бюджет на 24 процента

В течение января 2017 года предприятия, которые состоят на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, уплатили в местный бюджет 74 млн. грн. налогов и сборов.

Как сообщила и.о. заместителя начальника - начальника управления Татьяна Самойленко, это на 14,4 млн.грн., или на 24,2%% превышает показатель января 2016 года.

Местный бюджет в январе этого года получил 55 млн.грн. налога на доходы физических лиц (на 19,4% больше, чем в январе прошлого года), 15 млн.грн. земельного налога (на 42% больше, чем в январе 2016 г.) и прочие налоги и сборы.

Наибольшие суммы с начала года уплатили КП «Харьковские тепловые сети», ПАО «Турбоатом», ООО «Плариум Юкрейн», АО «Новый стиль», ПАО «Свет шахтера», АК «Харьковоблэнерго».