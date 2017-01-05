На абордаж! Предприниматели не могут добиться закрытия ЧП

Одна перекличка на улице, вторая уже в помещении. Это если повезет зайти. Сотни харьковчан с раннего утра приходят к офису департамента регистрации, чтобы закрыть свое ЧП. С нового года, из-за изменений в законодательстве, не только повышен единый социальный взнос, теперь и платить его должны даже те, кто не работает. В месяц выходит немалая сумма - около 700 гривен. Более проворные, успели закрыть свои ЧП до Нового года, хотя тогда тоже приходилось стоять в очередях. Сейчас же даже те, кто приехал до открытия все еще топчутся на улице.

Наталья, предприниматель

Рано приехали к семи. - Это очередь? - Да. Это на запуск, там еще будет. Здесь стоим по записи, и там еще в коридорчике такая же очередь.

Павел, предприниматель

Сегодня я 247-й. А до этого был 500-ый. Три раза пробовал перед Новым годом. Времени не было стоять, физически я попасть сюда не мог.

Преимущественно в очереди те, кто закрывают неработающие ЧП. Но их ряды пополнили также и владельцы сезонного бизнеса.

Александр, предприниматель

Ладно, когда человек каждый месяц еще работает, оно понятно. А если допустим аттракционы, только в летнее время?! И как, что?! Семь месяцев платить, а три месяца зарабатывать, как этим людям зарабатывать? И много таких сезонных работ, Что, каждый раз открываться? Почему то они о таких не думают...

Экономисты говорят, это не значит, что все эти люди уйдут из бизнеса, скорее бизнес уйдет в тень. И предполагаемые взносы не попадут в бюджет, а трансформируются во взятки проверяющим. При этом надо отметить, что за закон, который предполагает внесение ЕСВ даже за неработающие ЧП, проголосовало минимальное для его принятия количество депутатов. Среди них и харьковчане, с которыми сотрудничают сотни ЧП-шников - Владимир Мисик и Александр Фельдман. Хотя первый мог бы этого не делать - его фракция не была инициатором закона. А вот нардеп Александр Кирш, чья фракция одобрила законопроект, в ходе голосования воздержался. Как экономист он называет это новвоведение наряду с повышением минимальной зарплаты авантюрой. Уточняет, в законе есть немало лазеек для того, чтобы не платить обещанные 3200, в то время как единый соцвзнос, привязанный к минималке, разрушительно скажется на малом бизнесе. По мнению эксперта, все эти законы притянуты лишь к одному заданию - увеличить пенсионный фонд, который опустел после снижения ставки по соцстраху. Но эти шаги необдуманны.

Александр Кирш, заслуженный экономист Украины

На самом деле государство допустило аферу, авантюру, когда снизило соцстрах до 22%, думали, что все выйдут из тени. На самом деле, когда налоги растут, все уходят в тень, когда налоги повышают, из тени уже не возвращаются. Им там уже хорошо, там уже обжились. Поэтому пенсионный фонд стал получать почти в два раза меньше. Но снова вернуть прежние ставки ему не удобно было, поэтому прежде чем уменьшить единые ставки, решили просто увеличить базу.

По подсчетам экспертов Палаты налоговых консультантов только к концу декабря в Украине закрылось 10 тысяч ЧП. При этом оптимисты от экономики считают, что нововведения будут пересмотрены, иначе это обернется крахом для малого бизнеса.