 

Начисление коммунальных субсидий в Украине в январе выросло на 23,5%

21 февраля 2017 г. 15:50
Источник: Зеркало недели
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Украинцам в январе 2017 года были начислены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 920,2 млн грн.

Это на 23,5% превышает показателя за январь 2016 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Всего субсидии получили 604,9 тыс. семей, что на 13,4% больше, чем в январе 2016 года. В городской местности субсидии получили 417,1 тыс. семей (на сумму в 581,9 млн грн), в сельской - 187,8 тыс. семей (на сумму в 338,3 млн грн). Средний размер субсидии на одну семью в январе 2017 года составил 1521,2 грн, что на 15,3% превышает показателей января 2016 г.

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