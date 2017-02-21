Начисление коммунальных субсидий в Украине в январе выросло на 23,5%

Украинцам в январе 2017 года были начислены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 920,2 млн грн.

Это на 23,5% превышает показателя за январь 2016 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Всего субсидии получили 604,9 тыс. семей, что на 13,4% больше, чем в январе 2016 года. В городской местности субсидии получили 417,1 тыс. семей (на сумму в 581,9 млн грн), в сельской - 187,8 тыс. семей (на сумму в 338,3 млн грн). Средний размер субсидии на одну семью в январе 2017 года составил 1521,2 грн, что на 15,3% превышает показателей января 2016 г.