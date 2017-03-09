НБУ будет инициировать санкции к "дочке" Сбербанка в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) будет инициировать применение санкций к дочернему банку Сбербанка России в Украине - ПАО "Сбербанк", если подтвердится информация о готовности материнского банка осуществлять обслуживание лиц-владельцев паспортов непризнанных "ДНР" и "ЛНР".

"В случае подтверждения этой информации, НБУ будет инициировать перед СНБО (Советом национальной безопасности и обороны) вопрос о применении санкций к ПАО "Сбербанк", – указано в сообщении Нацбанка во вторник.

Регулятор напомнил, что в соответствии со статьей закона "О санкциях", решения о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимает СНБО, и они вводятся в действие указом президента Украины.