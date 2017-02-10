 

НБУ на 13 февраля ослабил курс гривны к доллару до 27,21

10 февраля 2017 г. 19:45
Источник: РБК-Украина
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Евро подорожал на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,21 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2720,6833 гривны за 100 долларов (+18,1690);

2891,8143 гривны за 100 евро (+2,2860);

4,6234 гривны за 10 рублей (+0,0447).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже понизился на 3 копейки - до 27,52 гривен, в покупке курс понизился на 3 копейки - до 27,03 гривен за доллар. По сравнению с данными 9 февраля, курс евро в продаже понизился на 7 копеек - до 29,50 гривен за евро.
 

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