НБУ назвал самые убыточные банки

Национальный банк обнародовал отчетность банков за 2016 год - 31 учреждение получило убыток объемом 169,29 млрд гривен.

Об этом пишет FinClub.

Крупнейший убыток в истории банковской системы получил Приватбанк - 135,31 млрд гривен, что составляет 80% убытка нерентабельных банков.

Убыток Приватбанка вызван формированием резервов в 2016 году в размере 144,45 млрд гривен, которые были сформированы под кредитный портфель связанных лиц.

В итоге резервы под кредиты юрлиц по итогам года достигли 147,49 млрд гривен, физлиц - 13,51 млрд гривен.

В тройку по убытку вошли "Укрсоцбанк" (-10,37 млрд гривен), выкупленный в минувшем году Альфа-Групп, и ВТБ Банк (-6,32 млрд гривен) - дочерний банк российского госбанка. Альфа-банк замыкает пятерку убыточных банков (-4,09 млрд гривен).

Среди самых убыточных банков много учреждений с российским государственным капиталом: ВТБ Банк, Проминвестбанк (-4,23 млрд гривен), Сбербанк (-2,82 млрд гривен), БМ Банк (-1,76 млрд гривен).