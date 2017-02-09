 

НБУ назвал самые убыточные банки

09 февраля 2017 г. 16:16
Источник: Украинская правда
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Национальный банк обнародовал отчетность банков за 2016 год - 31 учреждение получило убыток объемом 169,29 млрд гривен.
Об этом пишет FinClub.

Крупнейший убыток в истории банковской системы получил Приватбанк - 135,31 млрд гривен, что составляет 80% убытка нерентабельных банков.
Убыток Приватбанка вызван формированием резервов в 2016 году в размере 144,45 млрд гривен, которые были сформированы под кредитный портфель связанных лиц.
В итоге резервы под кредиты юрлиц по итогам года достигли 147,49 млрд гривен, физлиц - 13,51 млрд гривен.

В тройку по убытку вошли "Укрсоцбанк" (-10,37 млрд гривен), выкупленный в минувшем году Альфа-Групп, и ВТБ Банк (-6,32 млрд гривен) - дочерний банк российского госбанка. Альфа-банк замыкает пятерку убыточных банков (-4,09 млрд гривен).
Среди самых убыточных банков много учреждений с российским государственным капиталом: ВТБ Банк, Проминвестбанк (-4,23 млрд гривен), Сбербанк (-2,82 млрд гривен), БМ Банк (-1,76 млрд гривен).

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