 

НБУ прогнозирует рост денежных переводов из-за увеличения количества трудовых мигрантов в США и ЕС

21 апреля 2017 г. 14:42
Источник: Финанс.ua
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Национальный банк прогнозирует рост денежных переводов на 2,8% в 2017 году из-за увеличения трудовых мигрантов в США и ЕС.

Об этом говорится в обновленном инфляционном отчете НБУ за апрель.

В 2017 году ожидается рост денежных переводов на 2,8% из-за увеличения количества трудовых мигрантов, прежде всего в страны ЕС и США.

“По нашим оценкам, запрет Россией осуществлять денежные переводы в Украину через международные платежные системы не будет иметь значительного влияния на их поступления.
Большая часть таких переводов будет переориентирована через банковскую систему, платежные системы третьих стран, а также неформальные каналы передачи наличных”, – отметил НБУ.

Кроме того, в прогноз заложена репатриация дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014-2016 годы, которая будет равномерно распределена во времени.

В то же время выплаты по процентным платежам несколько снизятся из-за сокращения доли частного сектора во внешнем долге, процентные ставки которого выше, чем по обязательствам государственного сектора.

В марте Госдума РФ запретила денежные переводы в Украину через иностранные системы.

Национальный банк считает малоэффективным запрет России на перевод денег в Украину.

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