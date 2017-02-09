НБУ просит Раду поддержать законопроект, который ликвидирует "схемы" банковских должников

В Национальном банке Украины призывают народных депутатов Украины поддержать законопроект №6027 "относительно повышения доверия между банками и их клиентами".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Принятие законопроекта №6027 позволит изменить ситуацию с защитой прав кредиторов на лучшее и, как следствие, оживить кредитование", - отмечается в сообщении.

На сегодняшний день в законодательстве Украине есть пробелы, которые недобросовестные должники превращают в схемы для того, чтобы не возвращать долги или избегать ответственности за их не возвращение. Этот нормативно-правовой документ направлен на урегулирование подобных юридических пробелов. Законопроект №6027 позволит уменьшить риски для банковских учреждений в ходе проведения кредитных операций. Это в свою очередь будет способствовать облегчению доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к пользованию банковскими продуктами.

У регулятора отмечают, что в разрезе защиты прав кредиторов законопроект №6027 предусматривает, что: нотариальное удостоверение договора залога транспортного средства станет необязательным, институт поручительства при кредитовании как вид обеспечения обязательств станет эффективным, также предусматривается более четкий и прозрачный механизм определения изменяемой процентной ставки, также уменьшится возможность уклоняться от кредитных обязательств при наследовании имущества заемщика, будет создан действенный механизм принятия кредитором предмета ипотеки на баланс и будут устранены риски незаконного отчуждения имущества (авто), переданного в залог банка как обеспечение по кредиту без согласия банка-кредитора. Кроме этого, согласно документу права кредитора-ипотекодержателя в случае государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество будут защищены, банки смогут проверять сведения о потенциальном заемщике с его согласия, банки смогут проверять факт смерти клиента для дальнейшей работы с наследниками и будут усовершенствованны инструменты внесудебного урегулирования.