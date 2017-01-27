Перевод сотрудников на неполный день после резкого повышения "минималки". Как это отразится на размере пенсии в будущем?

Сокращение сотрудников или неполный рабочий день. О таких последствиях резкого повышения минимальной зарплаты в два раза с начала года заговорили и работодатели, и наемные работники. Некоторые сотрудники предприятий, как частных, так и бюджетных, уже столкнулись с тем, что их переводят на часть ставки. Люди говорят, переживают, что это плохо отразится на пенсионных выплатах в будущем, однако часто соглашаются на такие условия, чтобы вовсе не потерять официальное место работы и ежемесячный доход.

Маргарита и Виктор:

Разговоры идут, что будут сокращать рабочий день, но так кокретно не видели. Не знаем, люди ищут выходы, чтобы не платить минимальную.

Виктор:

Зарплатню піднімають, а фінансування додатково не дають. Це вже скільки я пам'ятаю, у нас от тільки останні роки більш-менш нормально з фінансуванням, але от років 15-20, я в університеті працюю, було так - нам постійно піднімали зарплатню, оклади. Але фінансування не піднімали і ми переходили на 0.7 ставки, 0.6 ставки.

Тем временем, в Пенсионном Фонде подчеркивают, тем кто согласен работать на полставки или на одну четвертую оклада, в будущем в качестве страхового стажа для пенсионных выплат практически учтут официальную зарплату и соответственно, фактические часы работы . Даже при условии, что работодатель платит обязательный минимальный социальный взнос за каждого сотрудника в размере 704 гривны.

Наталья Тарасенко, зам. нач. ГУ Пенсионного Фонда Украины в Хар. обл.:

Даже если неполный рабочий день и заплачен взнос 704 гривны, но как полный месяц по данным персонификации такой месяц не сядет, потому что все-таки потом для расчета пенсии берется заработная плата и берутся коэфициенты со средними по Украине. А вы понимаете, что в таком случае если неполный месяц, не 3200 и выше, то получается человек будет работать год-два, а стаж зачтется пропорционально.

В свою очередь, эксперты говорят, работодатели вынуждены либо переводить сотрудников на неполный рабочий день, либо сокращать часть персонала. Фонд оплаты труда на предприятиях сформировали с учетом повышения минимальной зарплаты в декабре, говорит председатель «Ассоциации частных работодателей» Александр Чумак, после резкого увеличения минималки в два раза, работодателям нужно снова пересчитать бюджет и найти дополнительные средства. Но из-за общей экономической ситуации в стране - большинству организаций эти деньги брать неоткуда.

Александр Чумак, глава Ассоциации частных работодателей:

Экономика государства не растет, то есть такое стремительное повышение минималки экономически не обосновано, поэтому не стоит ожидать, что работодатели найдут эти деньги. Эти деньги появятся только в одном случае - если для бюджетников будет запущен печатающий станок и эта денежная масса появится, никаких других вариантов нет на сегодняшний день.

Однако запуск печатного станка приведет к стремительному росту инфляции, говорит Чумак, что снова ударит по всем украинцам. Поэтому наилучшим вариантом эксперт называет старт пенсионной реформы и переход от существующей солидарной системы к накопительной. Таким образом, снимется часть нагрузки и с работодателей, и с государства. Поскольку государство будет гарантировать определенную сумму, а работник, тем временем, сможет сам позаботиться о своей пенсии в будущем, перечисляя часть зарплаты на собственный счет. Ранее в правительстве заявили, что внедрение накопительной системы запланировано на 2017-й год, однако точные сроки, когда она начнет действовать, в Пенсионном Фонде озвучить пока не могут.