Поезд из Ковеля в польский Хелм могут запустить уже в мае

24 апреля 2017 г. 13:45
Источник: УНИАН
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В конце мая или в начале июня по маршруту Ковель-Ягодин-Хелм должен быть запущен двухвагонный поезд, рассчитанный на 182 пассажиров, еще 10 мест будет отдано обслуживающему персоналу. Ориентировочное время в пути составит 2 часа, а цена билетов – 130-150 грн. Об этом сообщил и.о. начальника регионального филиала УЗ "Львовская железная дорога" Иван Груник, передает ЦТС.

Рельсовый автобус будет курсировать ежедневно, ориентировочное время отправления из Ковеля - 11:50. Остановки на промежуточных остановках не предусмотрены. Пограничный контроль, как и в случае с поездом Киев-Перемышль, будет осуществляться во время движения поезда. Сообщается, что во избежание случаев контрабанды, будет осуществляться видеонаблюдение за пассажирами. Выявленных контрабандистов грозятся высаживать на пункте пропуска "Ягодин".

Отмечается, что для работников таможенной и пограничной служб на станции "Ковель" уже даже оборудовали три отдельных комнаты. В ОГА информируют, что в мае должно состояться совещание с представителями польской стороны, на котором будут согласованы все вопросы, после чего ж/д сообщение между Ковелем и Холмом будет запущено. Также актуальной остается задача продления данного железнодорожного маршрута до Люблина.

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