ПриватБанк опровергает информацию о "воровстве" своих баз данных

Национализированный "ПриватБанк" обвиняет в распространении информации о "воровстве" своих баз данных мошенников, пытающихся таким образом получить персональные данные клиентов для кражи средств с платежных карт.

Как сообщила пресс-служба банка со ссылкой на данные Киберполиции Украины, вся информация в базе данных банка надежно защищена, при этом система защиты информации исключает возможность ее несанкционированного копирования или постороннего доступа, в том числе сотрудниками банка.

Ранее в Киберполиции сообщили, что мошенники звонят потенциальной жертве, представляясь работниками "Ощадбанка", и пытаются выяснить данные карты клиента якобы для перевода денег в "Ощадбанк", к которому, по словам мошенников, скоро будет присоединен "ПриватБанк".